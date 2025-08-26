Heinen: begroting heeft nog losse eindjes, maar 'het komt goed'

DEN HAAG (ANP) - Hoewel de rijksbegroting nog "losse eindjes" kent, heeft minister van Financiën Eelco Heinen er vertrouwen in dat hij vrijdag alle stukken naar de Raad van State kan sturen. "Het gaat goedkomen", zei de VVD'er dinsdag na afloop van een kabinetsoverleg in aanloop naar Prinsjesdag.

Gesprekken over nieuwe stikstofmaatregelen van landbouwminister Femke Wiersma (BBB) lopen nog, aldus Heinen. Wiersma wil miljarden ter beschikking krijgen die al voor haar ministerie klaarliggen, terwijl Heinen dinsdag herhaalde dat hij eerst "goede plannen" wil zien.

Verder is de minister van Financiën nog aan het "puzzelen" met de korting op de brandstofaccijns die volgend jaar afloopt. Net als BBB-minister Robert Tieman van Infrastructuur doet Heinen naar eigen zeggen zijn "stinkende best" om te voorkomen dat de accijns weer omhooggaat. "Ik zie de zorgen, en tegelijkertijd is het een grote rekening."

32 zetels

Heinen is van plan zich te houden aan afspraken die hij heeft gemaakt toen NSC nog in het kabinet zat. Vrijdag stapte NSC-buitenlandminister Caspar Veldkamp op, gevolgd door zijn partijgenoten in het kabinet. Dat hun opvolgers nog iets over de begroting te zeggen krijgen, sluit Heinen ook niet uit. "Dat hangt af van de volgordelijkheid en de snelheid. Maar heel veel afspraken waren al gemaakt in de ministerraad. En die respecteer ik."

De overgebleven coalitiepartijen VVD en BBB hebben in de Tweede Kamer samen 32 zetels. Heinen heeft dus steun van meerdere oppositiepartijen nodig. "Ik ben natuurlijk in contact met heel veel partijen", zei hij daarover. "Ik heb echt wel scherp waar de gevoeligheden in de Kamer liggen en ik ben hard bezig om daar ook aan tegemoet te komen."

Dit was volgens Heinen het laatste formele kabinetsoverleg over de begroting. Andere "politieke overleggen" vinden nog wel plaats.