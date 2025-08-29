ECONOMIE
Heinen bezorgd over onafhankelijkheid Amerikaanse centrale bank

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 11:43
DEN HAAG (ANP) - Het is zorgelijk dat de onafhankelijkheid van instituties als de Federal Reserve in de Verenigde Staten wankelt, vindt minister Eelco Heinen (Financiën). "Vooral van centrale banken is de onafhankelijkheid ongelooflijk belangrijk", zegt hij voorafgaand aan de ministerraad.
De Amerikaanse president Donald Trump klaagt er lange tijd openlijk over dat de Amerikaanse koepel van centrale banken de rente niet snel verlaagt. Deze week ontsloeg hij Fed-bestuurder Lisa Cook omdat zij zou hebben gefraudeerd bij het aanvragen van een hypotheek, maar zij verzet zich daartegen.
Heinen ziet geen direct gevaar voor het financiële systeem in Nederland en Europa. "Wat wel zorgelijk is, is dat je constant ingebeukt ziet worden op instituties", zegt hij. "Politici moeten van het rentebeleid afblijven, omdat ze anders kortetermijnbeslissingen dreigen te nemen die schadelijk zijn voor de lange termijn. Dat zie je eigenlijk dus ook gebeuren in de Verenigde Staten."
