Kritiek Zeeuwse gedeputeerde op stortvloed vragen Statenlid FVD

MIDDELBURG (ANP) - De Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael heeft zich in een commissievergadering kritisch uitgelaten over Statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie (FVD). Bos had over het onderwerp zoetwater 105 vragen bij de provincie ingediend. Vael zei dat de ambtenaren alle vragen hebben beantwoord en daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. "Ik vind dit buiten alle proporties. Zo ga je niet met elkaar om."

Ook zei de gedeputeerde dat Bos "weer niet aanwezig is" bij de commissievergadering vrijdag waarop het Deltaplan Zoet Water op de agenda staat. "Ik heb nog even gedacht of we dit zouden moeten afdoen met een A4'tje met algemene beantwoordingen. Maar nee, we hebben alle vragen netjes beantwoord, zoals het hoort. Maar u kunt begrijpen dat dit wel heel veel vraagt van onze organisatie." De gedeputeerde voegde eraan toe dat de andere Statenfracties zich bij het indienen van vragen wel "keurig netjes gedragen".

Bos was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Zetel structureel leeg

BBB-Statenlid Kees Hanse sloot zich aan bij de woorden van Vael. "Laten we bespreken hoe we kunnen voorkomen dat dit soort situaties zich in de toekomst vaker voordoet."

Omroep Zeeland publiceerde vorig jaar oktober een onderzoek waaruit naar voren kwam dat de enige zetel van FVD in de Zeeuwse Staten "structureel leeg" bleef tijdens de commissievergaderingen. Bos zei toen tegen de omroep dat hij ervoor had gekozen op "een andere manier effectief" te zijn.