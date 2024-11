Krant: Kremlin verzint smoes om goelagmuseum te sluiten

MOSKOU (ANP) - De Russische onafhankelijke krant The Moscow Times meldt dat het Kremlin bevel heeft gegeven om het Goelag Geschiedenis Museum in Moskou te sluiten. Officieel zeiden de autoriteiten dat de deuren tijdelijk dicht moesten omdat het museum over onderdrukking en mensenrechten de brandveiligheidsnormen had overtreden, maar gemeenteambtenaren zeggen nu anoniem tegen de krant dat het Kremlin en de veiligheidsdienst FSB achter de sluiting zitten.

"We hebben dit jaar meerdere malen inspectieteams naar het museum gestuurd. Zij hebben geen overtredingen van de brandveiligheidsregels gevonden", zegt een van de ambtenaren. Het is niet duidelijk hoe lang het museum nu dicht moet blijven. Critici vrezen dat de sluiting permanent is in een verdere poging van de regering om het Sovjet-verleden wit te wassen, schrijft The Guardian.

Het goelagmuseum vertelt de geschiedenis van straf- en werkkampen tijdens de Sovjet-Unie. Het museum werd opgezet in 2001 en de Raad van Europa riep het in 2021 uit tot beste museum van Europa. De Raad prees het museum omdat de "massale repressie" uit de twintigste eeuw er nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Er liggen onder meer officiële documenten, foto's van politieke gevangenen en objecten van overleden mensen.