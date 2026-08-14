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Heinen verwacht dat opstellen begroting 'spannend proces' wordt

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:44
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DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) verwacht dat het opstellen van de begroting, waarbij de minderheidscoalitie zaken moet doen met oppositiepartijen, een "spannend proces" gaat worden. Hij wil met Prinsjesdag een begroting presenteren die op "breed draagvlak" kan rekenen in het parlement, maar hoe realistisch dat is "gaan we de komende tijd zien", zei Heinen vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.
Het kabinet start volgende week met gesprekken met oppositiepartijen. Zij kijken dan vooral naar PRO op links en JA21 op rechts. Beide partijen hebben al gezegd niet gezamenlijk mee te willen doen aan een deal met de coalitie. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen volgens hen te groot.
Heinen zei de afgelopen weken al veel gesproken te hebben met partijen. Hij heeft "wel een beeld" van de wensen van de oppositie. "Ik heb er wel vertrouwen in, maar dat betekent niet dat het makkelijk is." Hij verwacht dat het proces "een moeilijke puzzel" wordt.
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