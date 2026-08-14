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Minister na hete zomer: meer klimaatbeleid én aanpassingen nodig

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:43
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DEN HAAG (ANP) - De hitte van deze zomer bewijst volgens klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) maar weer dat extra klimaatbeleid nodig is om erger te voorkomen. Toch zal Nederland ook moeten kijken naar klimaatadaptatie, oftewel aanpassen aan het opgewarmde klimaat.
Deze zomer kampte Nederland met één landelijke hittegolf en verschillende regionale hittegolven. Ook zorgt droogte voor grote problemen, bijvoorbeeld voor de binnenvaart of de tuinbouw. Experts waarschuwen dat Nederland steeds vaker te maken krijgt met hete zomers door klimaatverandering.
"Elke stap die we nu nemen om minder CO2 uit te stoten, zorgt er natuurlijk voor dat de aarde minder opwarmt", zei Van Veldhoven voorafgaand aan de ministerraad. "Dus dat blijft ongelooflijk belangrijk."
Van Veldhoven wil onder meer van ambtsgenoot Vincent Karremans (Infrastructuur, VVD) horen hoe aanpassing van de leefomgeving eruit kan zien. Zijn ministerie werkt al aan plannen om bijvoorbeeld water langer vast te houden.
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