Blessure hindert turnster Sanne Wevers kort voor Spelen

PARIJS (ANP) - Sanne Wevers heeft in aanloop naar de Olympische Spelen een elleboogblessure opgelopen. Dat vertelde de olympisch balkkampioene van Rio 2016 aan de persdienst van de Spelen in Parijs. "We denken dat het goed komt", sprak Wevers na de podiumtraining in de Bercy Arena.

Wevers (32) overstrekte vorige week donderdag een elleboog bij een flikflak met hele draai op de balk. "Ik heb een paar onderzoeken moeten ondergaan. Het was de vraag of ik hier kon turnen. Het gebeurde twee dagen voordat we zouden afreizen."

Na overleg met bondscoach Jeroen Jacobs en de medische staf besloot Wevers toch naar de Franse hoofdstad af te reizen. "Wel heb ik mijn oefening een beetje moeten aanpassen. Ik ben blij dat ik vandaag een groot deel heb kunnen uitvoeren, want het was pas weer de eerste keer. Het is lastig, want je moet ook weer vertrouwen krijgen in jezelf. Het is jammer dat dit de voorbereiding heeft verstoord."

De kwalificaties voor de vrouwen zijn zondag.