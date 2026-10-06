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Schulting gaat in eerste deel van het seizoen niet shorttracken

Sport
door anp
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DEN BOSCH (ANP) - Suzanne Schulting gaat in het eerste deel van het nieuwe schaatsseizoen vooralsnog niet shorttracken. De 29-jarige schaatsster van Team Essent, die het langebaanschaatsen combineert met het shorttracken, richt zich in de komende maanden op de langebaan, zo vertelde ze dinsdag tijdens de teampresentatie in Den Bosch.
"Het is een heel lastige compacte kalender dit jaar en er is bijzonder weinig ruimte om ook nog een shorttrackwedstrijd te rijden", licht Schulting haar besluit toe. "Dat is geen gemakkelijke keuze geweest. Ik doe het bij shorttracken niet meer om ook nog een wereldbekertje te rijden. Als ik het wil, wil ik meer. Dat is heel lastig met de kalender, want het loopt zo door elkaar heen."
Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen in beide disciplines in actie. Na de Spelen veroverde ze op de langebaan de Nederlandse sprinttitel en werd daarna op het WK sprint tweede achter Femke Kok.
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