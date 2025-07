DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Teun Struycken van Rechtsbescherming (NSC) heeft de transgenderwet ingetrokken. De wet was nog niet volledig door de Tweede Kamer behandeld, maar een meerderheid stemde in april voor het intrekken. De wet zou het mensen makkelijker hebben gemaakt om het geslacht in een paspoort te wijzigen.