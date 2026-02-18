Onderhandelaar ziet 'vooruitgang' na vredesoverleg in Genève

GENÈVE (ANP/AFP) - De Oekraïense hoofdonderhandelaar heeft zich positief uitgelaten over het overleg met Rusland en de Verenigde Staten in Genève. "Er is vooruitgang, maar op dit moment kunnen er geen details worden vrijgegeven", zei Roestem Oemjerov tegen de pers.

De landen onderhandelden in de Zwitserse stad voor de tweede dag op rij over het beëindigen van de slepende oorlog. Onderhandelaar Oemjerov sprak over complex werk dat tijd kost.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maakte in een bericht aan journalisten duidelijk dat van een doorbraak nog geen sprake is. "Je kunt zien dat er al wat voorbereidend werk is gedaan. Maar op dit moment verschillen de standpunten, omdat de onderhandelingen niet eenvoudig waren."

Zo zou er nog geen overeenstemming zijn over "gevoelige kwesties", zoals de toekomst van de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja en gebieden in het oosten van Oekraïne.