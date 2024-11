Excellente cheddar: Brit (63) opgepakt na kaasroof ter waarde van 300.000 pond

De Britse politie heeft een 63-jarige man gearresteerd in verband met de diefstal van een opmerkelijke buit: heel veel kaas, met een totale waarde van meer dan 300.000 Britse ponden.

Het Londense kaashuis Neal’s Yard Dairy, bekend om zijn ambachtelijke cheddar, leverde meer dan 950 kaaswielen aan iemand die zich voordeed als een groothandelaar voor een grote Franse retailer. Pas achteraf bleek dat ze te maken hadden met een oplichter. De kostbare cheddar was in geen velden of wegen meer te bekennen.

Niet zomaar kaas

De kazen van Neal’s Yard Dairy zijn niet zomaar kazen; het bedrijf is veelvuldig geprezen om zijn ambachtelijke producten, die behoren tot de meest geliefde kazen van het Verenigd Koninkrijk.

Zelfs de beroemde Britse tv-kok Jamie Oliver roerde zich in de opzienbarende kaaszaak en deed een oproep op sociale media om de cheddardief in de kraag te vatten. Hij noemde de diefstal een “brutale roof van schokkende proporties”. En vervolgens: “Ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Het voelt als iets heel raars om te jatten.”

De verdachte werd meegenomen naar een politiebureau in Zuid-Londen, waar hij is verhoord. Inmiddels is hij vrijgelaten op borgtocht; hij mag het onderzoek naar de spectaculaire kaasroof in vrijheid afwachten.