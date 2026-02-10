ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hermans: geen zorgen over gasvoorraad, wel 'vinger aan de pols'

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 18:10
anp100226200 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair energieminister Sophie Hermans "houdt de vinger aan de pols" om ervoor te zorgen dat Nederland genoeg gas heeft voor de rest van de winter. De opslagen zijn nu nog maar voor minder dan een vijfde gevuld. Dat is volgens Hermans echter geen reden tot zorg.
Verschillende Kamerleden maken zich zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gas. BBB'er Henk Vermeer wijst daarbij ook op het aankomende winterse weer. "Dat is niet de enige manier om in de vraag te voorzien", sust VVD-minister Hermans. Ze vertelt dat Nederland momenteel veel gas importeert en dat er ook gas uit de kleinere gasvelden wordt opgepompt.
De gasopslagen waren aan het begin van de winter minder vol dan op EU-niveau is afgesproken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

Loading