Hermans: geen zorgen over gasvoorraad, wel 'vinger aan de pols'

DEN HAAG (ANP) - Demissionair energieminister Sophie Hermans "houdt de vinger aan de pols" om ervoor te zorgen dat Nederland genoeg gas heeft voor de rest van de winter. De opslagen zijn nu nog maar voor minder dan een vijfde gevuld. Dat is volgens Hermans echter geen reden tot zorg.

Verschillende Kamerleden maken zich zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gas. BBB'er Henk Vermeer wijst daarbij ook op het aankomende winterse weer. "Dat is niet de enige manier om in de vraag te voorzien", sust VVD-minister Hermans. Ze vertelt dat Nederland momenteel veel gas importeert en dat er ook gas uit de kleinere gasvelden wordt opgepompt.

De gasopslagen waren aan het begin van de winter minder vol dan op EU-niveau is afgesproken.