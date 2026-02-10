ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noorwegen komt met onafhankelijk onderzoek naar Epstein-banden

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 18:09
anp100226199 1
OSLO (ANP/RTR/AFP) - Een commissie van het Noorse parlement is unaniem akkoord met een extern onderzoek naar banden tussen prominente Noren en Jeffrey Epstein. Het besluit volgt op een steeds groter wordend schandaal rond banden met de overleden Amerikaanse zedendelinquent.
Details over het onafhankelijke onderzoek zijn nu niet bekend. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer het klaar moet zijn. Meerdere prominente Noren zijn in opspraak geraakt sinds justitie in de Verenigde Staten eind januari miljoenen pagina's aan documenten over Epstein publiceerde. Die gaan over onder meer zijn banden met politici en royals in Europa.
De Noorse politie is sindsdien onderzoeken begonnen naar vermeende corruptie door oud-premier Thorbjørn Jagland en oud-ambassadeur Mona Juul. Ook de Noorse kroonprinses Mette-Marit kwam voor in de documenten. Ze bood vorige week haar excuses aan voor haar jarenlange vriendschap met Epstein.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

Loading