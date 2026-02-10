Noorwegen komt met onafhankelijk onderzoek naar Epstein-banden

OSLO (ANP/RTR/AFP) - Een commissie van het Noorse parlement is unaniem akkoord met een extern onderzoek naar banden tussen prominente Noren en Jeffrey Epstein. Het besluit volgt op een steeds groter wordend schandaal rond banden met de overleden Amerikaanse zedendelinquent.

Details over het onafhankelijke onderzoek zijn nu niet bekend. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer het klaar moet zijn. Meerdere prominente Noren zijn in opspraak geraakt sinds justitie in de Verenigde Staten eind januari miljoenen pagina's aan documenten over Epstein publiceerde. Die gaan over onder meer zijn banden met politici en royals in Europa.

De Noorse politie is sindsdien onderzoeken begonnen naar vermeende corruptie door oud-premier Thorbjørn Jagland en oud-ambassadeur Mona Juul. Ook de Noorse kroonprinses Mette-Marit kwam voor in de documenten. Ze bood vorige week haar excuses aan voor haar jarenlange vriendschap met Epstein.