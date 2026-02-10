ECONOMIE
Keniaanse minister naar Rusland om inzet Kenianen aan front

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 18:37
anp100226206 1
NAIROBI (ANP/AFP) - Kenia wil dat Rusland een einde maakt aan de inzet van Kenianen aan het front in Oekraïne. De Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken, Musalia Mudavadi, gaat naar Moskou om hierover te praten, kondigde hij aan.
De afgelopen weken zijn er steeds meer berichten dat Kenianen zijn misleid om naar Rusland te reizen voor goedbetaalde banen als bewaker of verkoper en vervolgens met gedwongen contracten naar het front in Oekraïne worden gestuurd.
Het is "onacceptabel" dat Kenianen "worden gebruikt als kanonnenvoer aan het front", zei de Keniaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Korir Sing'Oei. "Geen enkele Keniaan zou vrijwillig aan zoiets deelnemen."
Mudavadi zei dat hij ook wil dat Keniaanse krijgsgevangenen die vastzitten in Oekraïne worden vrijgelaten. Volgens de minister zijn de afgelopen twee maanden meer dan dertig Kenianen uit Rusland geëvacueerd en zijn Russische wervingsbureaus in Kenia gesloten.
