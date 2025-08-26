Hermans: kabinet moet extra stap zetten om meerderheden te vinden

DEN HAAG (ANP) - Vicepremier Sophie Hermans (VVD) denkt dat een kabinet dat alleen nog steunt op VVD en BBB ook in staat kan zijn om politieke meerderheden te vinden, "maar daar zullen we nu een paar extra stappen voor moeten zetten." De beide partijen hebben nu samen 32 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Dinsdag sprak Hermans met BBB-vicepremier Mona Keijzer en partijloos premier Dick Schoof verder over hoe het kabinet verder moet zonder NSC. De beide partijen verdelen eerst inhoudelijk de departementen en gaan daar later namen bij zoeken. "Voor de VVD is het belangrijk dat we mensen zoeken met bestuurlijke ervaring, die het gewend zijn om draagvlak te creëren." Dat kunnen volgens Hermans ook mensen van buiten de Haagse politiek zijn.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met premier Schoof over de politieke situatie. De overgebleven vicepremiers zijn daarbij, aldus Hermans. Deze week besluit het kabinet ook over de begroting van het jaar 2026.