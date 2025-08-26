Slachtoffers steekpartij bij Dam volgens OM aan dood ontsnapt

AMSTERDAM (ANP) - Het Amerikaanse echtpaar dat eind maart rond de Dam in Amsterdam werd neergestoken, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Ook het Nederlandse slachtoffer had het steekincident zonder medisch ingrijpen niet overleefd. Dat zei de officier van justitie tijdens een tweede zitting in de rechtbank, waarbij de verdachte Roman D. (30) uit Oekraïne opnieuw niet aanwezig was.

De vijf slachtoffers werden allemaal gestoken in hun bovenlijf, ter hoogte van de longen. De Amerikaanse man werd geraakt in zijn linkerlong. Zijn vrouw liep door de steken in haar rug longletsel op en breuken aan de ribben en schouder. Het Nederlandse slachtoffer werd geraakt in haar rug, rib en ruggenwervel en verloor veel bloed. "Ze houdt er blijvende schade aan over", zei de aanklager.

De overige slachtoffers van de steekpartij waren toeristen uit Polen en België. Het Openbaar Ministerie verdenkt D. van vijf pogingen tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Hij heeft tot nu toe nog geen verklaring willen afleggen over zijn motief.