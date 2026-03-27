Lokale partijen niet blij met nieuwe naam GroenLinks-PvdA

DEN HAAG (ANP) - Verschillende lokale partijen met namen die lijken op PRO, de nieuwe roepnaam van GroenLinks-PvdA, zijn niet blij met hun nieuwe naamgenoot. Donderdag kondigde de partij aan verder te gaan als Progressief Nederland, kortweg PRO. ProHengelo schrijft op Facebook dat het gebruik van dezelfde naam voor een landelijke partij kan leiden tot "verwarring over rollen, posities en verantwoordelijkheden".

Ook PRO Eindhoven maakt bezwaar tegen de nieuwe naam, onder meer omdat de lokale afdeling van de fusiepartij in Eindhoven bijna dezelfde naam voor het Instagram-account gebruikt. "Dit zorgt voor directe verwarring bij kiezers", aldus de lokale partij.

ProVeenendaal laat weten dat er contact is met andere partijen in het land met een soortgelijke naam. "Niemand is echt blij", zo laat de partij weten. Volgens de lokale partij moet de nieuwe naam eerst formeel worden goedgekeurd. "Daarna volgt inschrijving bij de Kiesraad en vanaf dat moment kunnen wij formeel bezwaar maken."

Fusie

De Kiesraad wijst er in een reactie op dat GroenLinks en Partij van de Arbeid weliswaar een fusie hebben aangekondigd, maar nog niet tot een fusie zijn overgegaan. Hoe met de situatie van de nieuwe naam wordt omgegaan, hangt ook samen met de "civielrechtelijke wijze hoe de fusie gaat worden vormgegeven".

In algemene zin zegt de Kiesraad dat "lokale aanduidingen voorgaan op landelijke".

De fusiepartij was vrijdag niet direct bereikbaar voor commentaar. Tegen de Volkskrant zei de partij onderzoek te hebben gedaan voor de bekendmaking van de nieuwe naam. Ze zou zo'n veertig lokale partijen met een soortgelijke naam hebben geteld.