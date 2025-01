Hermans: terugtrekking VS houdt klimaattransitie niet tegen

DEN HAAG (ANP) - De overgang van fossiele naar hernieuwbare energie gaat door, ook nu de Verenigde Staten opnieuw uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Dat zegt klimaatminister Sophie Hermans. Groene energie is goedkoper, maakt minder afhankelijk van onbetrouwbare regimes en levert veel nieuwe banen op, aldus de bewindsvrouw.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende direct na zijn inauguratie een decreet waarin hij de internationale afspraak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad de rug toekeert. Deze stap "was te verwachten", zegt Hermans. Toen Trump acht jaar geleden voor het eerst zijn intrek nam in het Witte Huis, deed hij hetzelfde.

Het besluit is wel "slecht nieuws", vindt Hermans. "Want Amerika is de op een na grootste uitstoter ter wereld en ondervindt ook de gevolgen van klimaatverandering." Nederland blijft volgens de minister samenwerking zoeken met andere landen om klimaatverandering aan te pakken, en "waar dit kan" ook met de VS.