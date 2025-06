Kabinet wil afspraken maken met Chemours over PFAS

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil afspraken maken met chemiebedrijf Chemours over het terugdringen van de PFAS-uitstoot. Minister Robert Tieman (BBB) en staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat willen een "intentieverklaring" opstellen met het Dordtse chemiebedrijf, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze spreken van een "no regret-optie" die nieuwe regelgeving niet uitsluit.

Op aandringen van de Kamer heeft het kabinet uitgezocht welke juridische stappen mogelijk zijn om de PFAS-productie in Dordrecht te laten stoppen. Die mogelijkheden zijn er niet of nauwelijks, schrijven Tieman en Aartsen.

Wel is er een gesprek geweest tussen de top van het Amerikaanse moederbedrijf van Chemours, de Nederlandse directie en het kabinet. Daarbij lijkt het bedrijf te hebben gezinspeeld op een vertrek uit Nederland. Het bedrijf wil in principe blijven, maar ervaart "onzekerheid over de toekomst vanwege het fragiele maatschappelijke en politieke draagvlak".