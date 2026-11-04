Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Herzog noemt verkiezingsuitspraken tegen Arabieren 'racistisch'

Samenleving
door anp
anp041126089 1
Volg ons op Google Nieuws
TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog heeft uitspraken tegen Arabische burgers tijdens de verkiezingscampagne veroordeeld en "racistisch" genoemd. Premier Benjamin Netanyahu had meermaals Arabische partijen beschuldigd van verkiezingsfraude.
"Ik heb groot respect voor de Arabische gemeenschap in Israël", aldus de president. "Ik veroordeel de grofheid en racistische uitlatingen die we de laatste tijd hebben gehoord", zei Herzog verder bij het ontvangen van de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige week.
Ook dringt hij er bij politieke partijen op aan om te accepteren dat er geen duidelijke winnaar uit de verkiezingen is gekomen. Het blok van Netanyahu en het oppositieblok behaalden beiden geen meerderheid.
Herzog begint woensdag met de gesprekken met vertegenwoordigers van partijen. Nadat alle gesprekken zijn afgerond, zal hij een kandidaat selecteren die mag proberen een regering te vormen. De laatste gesprekken zullen donderdagavond gevoerd worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2476216077

Gen Z-ouders laten gentle parenting los: deze opvoedtrend wint terrein

democratische-ezel-trump-cartoon-AI

Democraten winnen Huis én Senaat, maar hun grootste gevaar zijn ze zelf

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Belt Groen Adviespunt of Saldeerplan over je thuisbatterij of warmtepomp? Over deze namen klagen veel mensen bij de Consumentenbond

anp041126057 1

Steenrijke Musk erkent dat Republikeinen ondanks zijn inspanningen verloren

Honderden voetgangers steken in Tokio kriskras door elkaar een kruispunt over.

Japanners groepsmensen, Amerikanen individualistisch? Nieuwe studie geeft ander perspectief

Een vrouw drinkt in de keuken een gembershot, met verse gember en citroenen op het aanrecht.

Vijf dingen die je weerstand niet verbeteren (ook al denken veel mensen dat)

Loading