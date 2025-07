Rusland en Oekraïne melden ieder meer dan honderd droneaanvallen

MOSKOU/KYIV (ANP/DPA) - Rusland en Oekraïne zeggen allebei doelwit te zijn geweest van aanvallen met meer dan honderd drones. Oekraïne meldt meerdere slachtoffers. Het Russische ministerie van Defensie meldt zoals gebruikelijk niets over slachtoffers of schade.

Volgens de Oekraïense luchtmacht heeft Rusland 157 drones en vier raketten ingezet. Een groot deel zou zijn neergehaald, maar op verschillende plekken in het land wordt schade gemeld.

Volgens de politie kwam in Charkiv een jongen van 8 om het leven bij een aanval op een auto. Een jongen van 4 en een man van 40 zouden gewond zijn geraakt. In Kyiv worden branden en schade aan gebouwen gemeld, met zeker drie gewonden.

Rusland meldt dat 120 Oekraïense drones zijn vernietigd of onderschept. Dat gebeurde boven verschillende regio's, maar met name in de grensregio's Brjansk en Koersk.