Onbekende drone neergehaald bij Frans vliegdekschip

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 17:44
MALMÖ (ANP) - Zweden heeft een "verdachte" drone neergehaald in de buurt van het Franse vliegdekschip dat Zweden bezoekt. De besturing van de onbekende drone is verstoord, zegt de Zweedse krijgsmacht.
De drone vloog boven de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken, een kilometer of 10 van het vliegdekschip de Charles de Gaulle. Het vlaggenschip van de Franse marine deed woensdag Malmö aan, de Zweedse havenstad aan de Sont. Een Zweeds marineschip merkte de drone op "en de Zweedse strijdkrachten namen tegenmaatregelen om de verdachte drone te verstoren". Die verdween vervolgens.
Zweden heeft een onderzoek ingesteld, zegt Defensie. Verder zijn er geen drones waargenomen.
De Charles de Gaulle is in Noord-Europa om onder andere mee te doen aan NAVO-oefeningen. Tijdens een eerdere oefening in het Noordpoolgebied werd het geëscorteerd door Nederlandse marineschepen.
