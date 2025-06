'Historisch veel' deelnemers aan pride Mexico-Stad

MEXICO-STAD (ANP/DPA) - Zo'n 800.000 mensen hebben dit jaar deelgenomen aan een pride-mars in Mexico-Stad. Volgens het stadsbestuur is dat een "historisch" aantal voor de lhbti-viering, die voor de 47e keer werd georganiseerd in de Mexicaanse hoofdstad.

De deelnemers liepen urenlang in een stoet door de stad. Ze protesteerden tegen discriminatie, sociale uitsluiting en geweld, maar vierden ook feest.

Volgens mensenrechtenorganisaties neemt in Mexico het geweld tegen lhbti'ers toe. In 2024 waren er tachtig dodelijke incidenten, 23 procent meer dan een jaar eerder. Mexico zou na Colombia het gevaarlijkste land in Latijns-Amerika zijn voor lhbti'ers.