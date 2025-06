Krant: Iraanse functionarissen bagatelliseren schade VS-aanval

WASHINGTON (ANP) - De recente Amerikaanse aanval op Iraanse nucleaire installaties was minder verwoestend dan Iran had verwacht. Dat meldt The Washington Post op basis van vier mensen die bekend zouden zijn met geheime inlichtingen die binnen de Amerikaanse overheid circuleren.

De bronnen verwijzen in de krant naar communicatie tussen hoge Iraanse functionarissen die de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben onderschept. In die communicatie, die als privé bedoeld was, speculeerden Iraanse overheidsfunctionarissen over waarom de door president Donald Trump aangestuurde aanvallen niet zo verwoestend en omvangrijk waren als ze hadden verwacht.

De VS bombardeerden vorig weekend meerdere doelen in Iran. Trump houdt vol dat die volledig zijn vernietigd, maar volgens CNN en The New York Times klopt dat mogelijk niet. Trump bestempelt die mediaberichten als "nepnieuws".