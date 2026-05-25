De perfecte partner bestaat niet: waarom je volgens psychologen beter kunt stoppen met zoeken

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
maandag, 25 mei 2026 om 10:25
We dromen massaal van de ideale liefde: een partner zonder fouten, eindeloze romantiek en een relatie die alles overwint. Maar psychologen waarschuwen nu voor een ongemakkelijke waarheid: juist mensen die perfect lijken, kunnen een relatie ondermijnen.
Van Hollywoodfilms tot liefdesliedjes: we krijgen al jaren ingeprent dat ware liefde alles moet zijn. Eeuwig, exclusief, onvoorwaardelijk en magisch. Toch blijkt die romantische droom niet alleen onrealistisch, maar zelfs schadelijk voor relaties.
Volgens verschillende psychologen draait een gelukkige relatie namelijk niet om de perfecte partner, maar om een 'goed-genoeg-partner': iemand die betrouwbaar, liefdevol en emotioneel beschikbaar is mét menselijke tekortkomingen.

De obsessie met perfectie maakt ongelukkig

Veel mensen blijven zoeken naar de ultieme partner uit angst om 'genoegen te nemen met minder'. Maar die drang naar perfectie werkt vaak averechts. Filosoof Iddo Landau stelt dat perfectionisten zo gefixeerd raken op het allerbeste, dat ze niet meer kunnen genieten van wat al goed is.
Ook in relaties leidt dat tot problemen. Wie perfect wil lijken, gaat fouten verbergen, zichzelf aanpassen en bang worden om tekort te schieten. Terwijl echte intimiteit juist draait om kwetsbaarheid, eerlijkheid en het vermogen om ruzies te herstellen.
Psycholoog Donald Winnicott introduceerde daarom al in de jaren zestig het idee van de “good-enough mother”: een moeder hoeft niet perfect te zijn, zolang ze liefdevol en voldoende aanwezig is. Dat principe blijkt net zo goed te gelden voor romantische relaties.

Waarom goed genoeg vaak beter is dan perfect

Onderzoek laat zien dat mensen die altijd het maximale zoeken, zogenoemde maximizers, vaker spijt, twijfel en ontevredenheid ervaren. Zelfs als ze objectief goede keuzes maken.
Relaties werken volgens experts juist beter wanneer partners accepteren dat niemand foutloos is. Niet de afwezigheid van irritaties bepaalt succes, maar zaken als vertrouwen, emotionele veiligheid en gedeelde groei.
Of zoals schrijver Sam Keen het samenvatte: “We leren liefhebben niet door een perfect persoon te vinden, maar door een imperfect persoon perfect te leren zien.”
Bron: Psychology Today

