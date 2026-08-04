Hitteplan vanaf woensdag niet meer van kracht

BILTHOVEN (ANP) - Het Nationaal Hitteplan loopt woensdag om 8.00 uur af, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het was sinds 29 juli actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, en sinds 3 augustus in het hele land. Het was de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd.

Het Nationaal Hitteplan is bedoeld om mensen die kwetsbare groepen verzorgen bewust te maken van de hitte. Op dagen dat het Hitteplan van kracht is, raadt het RIVM aan genoeg te drinken, ruimtes koel te houden en buitenactiviteiten gedurende de middag te mijden.

Voor woensdag hanteert het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) nog wel een code geel voor hitte. Het voorspelt een warme nacht van dinsdag op woensdag, en overdag een maximumtemperatuur van 27 graden Celsius. In de dagen daarna zakt de temperatuur verder.