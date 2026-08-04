Vol koopzegelboekje Albert Heijn duurt voortaan twee keer zo lang

Klanten van Albert Heijn gaan er twee keer zo lang over doen om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen klanten voortaan een koopzegel per 2 euro aan boodschappen, waar dat nu een koopzegel per 1 euro is.

De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan zeventig jaar. Een zegel kost 10 cent en een vol digitaal boekje heeft 490 zegels, wat dus neerkomt op een inleg van 49 euro. Een vol boekje levert 52 euro op." Je kan een vol spaarboekje nog steeds eenvoudig verzilveren met je (online) boodschappen of laten uitbetalen in de winkel", meldt de grootgrutter.

Eerder stopte Albert Heijn al met het contant uitbetalen van koopzegels. Zes jaar geleden stopte het supermarktbedrijf met de papieren koopzegels die in een boekje geplakt moesten worden.