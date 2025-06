Israël 'geïnteresseerd' in normalisatie met Syrië en Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël is "geïnteresseerd" in de normalisatie van de banden met buurlanden Syrië en Libanon, stelt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar. Hij suggereerde dat zij zich zouden kunnen aansluiten bij de Abraham-akkoorden, de deal die Israël eerder sloot met een aantal Arabische staten over het aanhalen van de banden.

Saar zei tijdens een persconferentie dat hij "de cirkel van vrede" wil uitbreiden. Israël sloot sinds 2020 al overeenkomsten met Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Soedan. Er wordt ook al jaren gesproken over een deal met Saudi-Arabië, maar dat is nog niet van de grond gekomen.

De Israëlische minister benadrukt wel dat hij bij een mogelijke normalisatie met Syrië en Libanon de Israëlische veiligheidsbelangen wil "waarborgen". Zo zou een terugtrekking van Israëlische troepen uit de Golanhoogten onbespreekbaar zijn. Israël heeft die streek al in 1981 geannexeerd, maar internationaal wordt die nog als Syrisch grondgebied beschouwd.