Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

In het hart van Sicilië, tussen glooiende heuvels en steile rotsen, bruist het stadje Mussomeli van leven. Hier, waar de lucht naar olijven ruikt en de kerklokken het ritme van de dag bepalen, viert men niet alleen de heilige Madonna, maar ook een opmerkelijke wedergeboorte.

Tijdens het jaarlijkse feest van de Madonna dei Miracoli stroomt het historische centrum vol met zo’n zesduizend mensen. Onder felle lichtbogen dragen twintig mannen een metershoog Mariabeeld, overladen met goud, door de smalle straten. De fanfare speelt, vuurwerk knalt en de hele stad danst. Het is precies dit soort levendigheid die Mussomeli onderscheidt van andere plekken die leegliepen: deze stad leeft nog volop.

Van leegloop tot aantrekkingskracht

Mussomeli werd wereldberoemd doordat het gemeentebestuur in 2017 besloot vervallen huizen in het oude centrum voor symbolische bedragen te verkopen. Inmiddels zijn er zo’n 450 huizen verkocht, waarvan 150 voor slechts 1 euro. De rest – zogenoemde premiumhuizen – kosten tussen de 10.000 en 15.000 euro en zijn vaak direct bewoonbaar.

Wat begon als een poging om een leeglopend stadje nieuw leven in te blazen, groeide uit tot een internationaal succes. Vandaag wonen er mensen van 18 verschillende nationaliteiten. Sommigen kwamen om te investeren, anderen om hun leven opnieuw vorm te geven.

De Duitse Barbara Maerkl is een van hen. Ze kocht in 2024 een huis en viel meteen voor de charme van het dorp. “Ik dacht dat Mussomeli een verlaten spookstad zou zijn”, vertelt ze aan CNN. “Maar het is zo levendig. Er is elke week muziek, dans, religieuze feesten. Iedereen is vriendelijk en open.”

Warmte en openheid

Die gastvrijheid is diepgeworteld in de Siciliaanse cultuur. “In Sicilië hebben we geleerd om ons aan te passen”, zegt burgemeester Giuseppe Catania. “We zijn eeuwenlang beïnvloed door andere volkeren, het zit in ons DNA om open te zijn.”

Dat blijkt uit verhalen als die van Maria Anna Valenza, die met haar familie een charmante bed & breakfast opende met uitzicht op het middeleeuwse kasteel van Mussomeli. Haar gasten krijgen niet alleen een kamer, maar ook een uitnodiging om mee te doen aan dorpsfeesten. “We leren veel van de buitenlanders”, zegt ze. “Hun levens zijn zo anders. Het is mooi om onze wereld met die van hen te mengen.”

Een dorp dat weer groeit

Toen Catania in 2015 burgemeester werd, stond het historische centrum grotendeels leeg. Nu is het aantal inwoners voor het eerst in decennia weer gestegen. De lokale economie bloeit: aannemers hebben wachtlijsten, nieuwe restaurants openen en het toerisme is met meer dan 900 procent gestegen sinds 2016.

Bovendien bracht het project meer dan geld, er kwam ook een mentaliteitsverandering. “Het heeft onze geesten geopend”, zegt makelaar Cinzia Sorce. “Vroeger keken we met argwaan naar nieuwkomers. Nu zien we hoe goed het is voor de gemeenschap.”

Een idyllisch leven

Wie vandaag door Mussomeli loopt, ziet een dorp dat eruitziet als een levende kerststal: witte huizen tegen de rotswand, smalle trappen en uitzicht over een landschap dat lijkt op een mix van Canada en de Middellandse Zee. De zee ligt op slechts veertig minuten rijden, maar de rust en authenticiteit zijn ongeëvenaard.

Voor de nieuwe bewoners is Mussomeli meer dan een goedkope plek om te wonen, het is een kans om te vertragen, verbinden en opnieuw te beginnen.

“De mensen hier vieren het leven”, zegt Maerkl. “Ze drinken niet om te vergeten, maar om samen te zijn.”