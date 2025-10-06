ECONOMIE
Danilova en Tsiba willen zich komend weekend voor Spelen plaatsen

maandag, 06 oktober 2025 om 15:02
TBILISI (ANP) - Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba hopen zich komend weekend in Tbilisi te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Milaan. Dat meldt schaatsbond KNSB.
Het Nederlandse duo eindigde in maart op de WK in Boston als vijftiende. Daarmee voldeden ze aan de internationale eis (top 16) voor een olympisch ticket. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF verlangde echter een plaats in de top 14.
Om alsnog naar de Spelen te mogen, stelde NOC*NSF als aanvullende voorwaarde dat Danilova en Tsiba op een door henzelf aangewezen internationale wedstrijd nog één keer een puntentotaal van 173,89 moeten scoren.
NOC*NSF geeft Danilova en Tsiba daarvoor twee kansen, waarvan de eerste deze vrijdag en zaterdag (10 en 11 oktober) bij de CS Trialeti Trophy in Tbilisi is. Ze komen in actie op respectievelijk de korte en vrije kür.
