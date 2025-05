Een ander, je collega, een vriend, stinkt naar zweet. Vermoedelijk weet zij/hj zelf van niets.

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: je zit naast iemand die niet zo fris ruikt. Het is een gevoelig onderwerp, want niemand wil een ander kwetsen. Toch kan het belangrijk zijn om het te benoemen, zeker als het je werk of vriendschap beïnvloedt. Maar hoe doe je dat zonder de ander voor het hoofd te stoten?