Mandelson verliest na Epstein-rel ook plek in adviesraad koning

LONDEN (ANP) - De Britse politicus Peter Mandelson hangt nieuwe maatregelen boven het hoofd na de rel over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Premier Keir Starmer verklaarde in het parlement dat koning Charles en hij het erover eens zijn dat Mandelson verwijderd moet worden uit een koninklijke adviesraad, de Privy Council.

Starmer kreeg in het parlement vragen van de oppositie over de benoeming van Mandelson tot ambassadeur in de VS in 2025. Starmer ontsloeg hem toen al na enkele maanden na onthullingen over de banden tussen de diplomaat en Epstein. Hij zei nu spijt te hebben dat hij Mandelson in de eerste plaats had aangesteld. Volgens de premier heeft zijn partijgenoot herhaaldelijk gelogen over zijn banden met Epstein. Daarmee heeft hij volgens de premier zijn land, zijn partij en zijn parlement verraden.

Partijprominent Mandelson was naast ambassadeur vroeger ook minister en eurocommissaris. Hij raakte de afgelopen dagen verder in opspraak, nadat de Amerikaanse overheid meer informatie had vrijgegeven over Epstein, waaronder over diens contacten met invloedrijke personen. Daar kwam volgens Britse media uit naar voren dat Mandelson als minister mogelijk gevoelige overheidsinformatie heeft gedeeld met Epstein. Daar doet de politie nu onderzoek naar.

Mandelson is binnenkort mogelijk ook geen lord meer. Hij liet eerder deze week al weten dat hij uit het hogerhuis van het parlement stapt, het House of Lords. Hij verliest daarmee niet automatisch zijn titel, maar als het aan Starmer ligt gebeurt dat alsnog. De premier meldde in het parlement dat wordt gewerkt aan een voorstel om dat te regelen.