Høiby ontkent dat hij seks had met slapende vrouw

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:16
OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby heeft in de rechtbank van Oslo opnieuw verklaard dat hij niet aan seks doet met slapende vrouwen. De zoon van kroonprinses Mette-Marit reageerde daarmee op de verklaring van zijn tweede vermeende slachtoffer, melden Noorse media.
Høiby ontkende dat hij de vrouw heeft verkracht. "We hadden heel gewone, vrijwillige, prettige seks", zei hij. "Ze was wakker toen ik seks met haar had. Dat wil ik graag zeggen." In de rechtbank ontkende Høiby ook dat hij de vrouw zou hebben gefilmd terwijl ze sliep. "Ik heb haar niets aangedaan terwijl ze sliep", stelde hij.
Høiby gaf wel aan dat hij de vrouw wakker had gemaakt voordat hij seks met haar had. Hij raakte haar daarvoor aan op intieme plekken. "Als je in bed ligt en eerder seks hebt gehad, zie ik dat als: 'hé, zullen we doorgaan?'" Høiby ziet daar niets verkeerds in.
Het is de tweede week van het proces waarin hij terechtstaat voor 38 strafbare zaken, waaronder verkrachting en seksueel misbruik van meerdere vrouwen.
