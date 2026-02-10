ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Niet iedereen is een ochtend- of avondmens: er zijn zeker vijf slaaptypes

gezondheid
door Désirée du Roy
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:16
ANP-505648816
Wie dacht dat de wereld grofweg is verdeeld in vroege vogels en nachtbrakers, heeft het mis. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er minstens vijf verschillende slaaptypes bestaan, elk met eigen karaktertrekken en gezondheidskenmerken.
Onderzoekers analyseerden data van ruim 27.000 volwassenen uit de Britse UK Biobank. Daarnaast werd het model getest bij meer dan 10.000 Amerikaanse tieners. De conclusie: binnen de bekende chronotypes zijn er meerdere verborgen subgroepen.
“Onze slaapritmes zijn in het digitale en post-pandemische tijdperk diverser dan ooit”, zegt Le Zhou, promovendus neurowetenschappen aan McGill University. “Als we die biologische diversiteit beter begrijpen, kunnen we slaap, werktijden en mentale zorg veel persoonlijker benaderen.”
De onderzoekers onderscheiden twee typen vroege vogels en drie typen nachtbrakers. Een van de avondgroepen valt nog mee: deze mensen reageren snel, presteren cognitief beter en nemen relatief veel risico’s, maar kampen niet per se met grote gezondheidsproblemen. Andere avondmensen hebben het een stuk zwaarder. Eén subtype is sterk gekoppeld aan depressie, roken en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Deze groep beweegt minder, gebruikt vaker antidepressiva en vertoont zelfs meetbare veranderingen in de witte stof van de hersenen.
Meer alcohol
De derde groep nachtbrakers is vooral mannelijk en combineert laat slapen met een hogere consumptie van alcohol, sigaretten en cannabis. Ook hier zien onderzoekers meer cardiovasculaire problemen en, opvallend, een verhoogd risico op prostaatziekten.
Bij de vroege vogels zien we eveneens contrasten. Eén subtype blijkt het gezondst van allemaal: weinig alcohol, nauwelijks roken, weinig risicogedrag en relatief stabiele emoties. Wel rapporteren deze mensen vaker angstklachten. Het andere ochtendtype – vaker vrouwen – vertoont juist meer depressieve symptomen en gebruikt vaker antidepressiva.
Volgens de onderzoekers laat dit zien dat onze interne biologische klok diep verweven is met hoe we leven, werken en ons voelen. Of zoals het team het samenvat: onze manier van slapen beïnvloedt waarschijnlijk veel meer aspecten van het dagelijks leven dan tot nu toe werd aangenomen.
Bron: Science Alert

Lees ook

Vroege vogels houden zichzelf voor de gek: "Slechts 13 procent is echt een ochtendmens"Vroege vogels houden zichzelf voor de gek: "Slechts 13 procent is echt een ochtendmens"
Vroeg opstaan is slecht voor je als je een avondmens bentVroeg opstaan is slecht voor je als je een avondmens bent
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading