Starmer weigert op te stappen, ondanks druk van partijgenoten

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:28
anp100226185 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer is ondanks de oplopende druk niet van plan om op te stappen. "Ik zal nooit weglopen van het mandaat dat ik heb gekregen om dit land te veranderen", reageerde de premier op een oproep van partijgenoten om af te treden. "Ik zal nooit weglopen van de mensen voor wie ik moet opkomen en ik zal nooit weglopen van het land waar ik van houd."
Starmer sprak tijdens een bijeenkomst die eigenlijk over de kosten van het levensonderhoud zou gaan, maar de politieke crisis van de laatste dagen overschaduwde het evenement. "Het was een drukke week", lachte Starmer aan het begin van zijn toespraak.
De Schotse Labour-leider Anas Sarwar riep Starmer maandag tijdens een persconferentie op om te vertrekken vanwege de rel rond Peter Mandelson. Starmer stelde hem aan als ambassadeur in de Verenigde Staten, terwijl bekend was dat hij bevriend was geweest met Jeffrey Epstein. Die banden bleken later nog inniger te zijn geweest dan gedacht.
