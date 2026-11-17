LOULE (ANP/RTR) - Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, neemt in januari deel aan de Dakar Rally. De 45-jarige Spanjaard zal rijden in een Aston Martin met zijn landgenoot en vijfvoudig Dakar-winnaar Marc Coma als zijn navigator.

Het wordt de tweede deelname van Alonso aan de beroemde woestijnrally. Hij deed in 2020 voor de eerste keer mee in een Toyota en eindigde destijds als dertiende.

De Dakar Rally zou aanvankelijk in Saudi-Arabië worden verreden, maar door de onrust in dat land is het evenement verplaatst naar Portugal en Marokko. De proloog is op 9 januari in het Portugese Loule.

Alonso is de coureur met de meeste deelnames aan grands prix in de Formule 1. Hij heeft er inmiddels 445 gereden. De Spanjaard, die in 2005 en 2006 in een Renault de wereldtitel veroverde, rijdt sinds 2023 voor Aston Martin en zal ook volgend jaar weer rijden voor de Britse renstal.