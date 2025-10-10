ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: Rusland heeft meer dan 450 drones en raketten afgevuurd

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:59
anp101025088 1
KYIV (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland meer dan 450 drones en zeker 30 raketten afgevuurd in een landelijke aanval op vrijdag. Deze zou specifiek gericht zijn geweest op de energievoorzieningen in het land.
Zelensky schrijft op X dat er stroomuitval is gemeld op meerdere plekken, onder andere in Kyiv, Charkiv, Odesa en Zaporizja. Bij de aanvallen is volgens de president één dode gevallen en raakten meer dan twintig mensen gewond.
"Samen kunnen we de bevolking tegen deze terreur beschermen", schrijft Zelensky. Hij roept op tot "daadkrachtige" actie van de Verenigde Staten, Europa en de G7 door luchtverdedigingssystemen te leveren en sancties tegen Rusland af te dwingen. Ook zegt hij te "rekenen op een reactie op deze wreedheid van de G20 en van iedereen die in een statement praat over vrede, maar geen echte stappen onderneemt".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading