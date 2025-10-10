Zelensky: Rusland heeft meer dan 450 drones en raketten afgevuurd

KYIV (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland meer dan 450 drones en zeker 30 raketten afgevuurd in een landelijke aanval op vrijdag. Deze zou specifiek gericht zijn geweest op de energievoorzieningen in het land.

Zelensky schrijft op X dat er stroomuitval is gemeld op meerdere plekken, onder andere in Kyiv, Charkiv, Odesa en Zaporizja. Bij de aanvallen is volgens de president één dode gevallen en raakten meer dan twintig mensen gewond.

"Samen kunnen we de bevolking tegen deze terreur beschermen", schrijft Zelensky. Hij roept op tot "daadkrachtige" actie van de Verenigde Staten, Europa en de G7 door luchtverdedigingssystemen te leveren en sancties tegen Rusland af te dwingen. Ook zegt hij te "rekenen op een reactie op deze wreedheid van de G20 en van iedereen die in een statement praat over vrede, maar geen echte stappen onderneemt".