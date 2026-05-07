Hof acht Ali B schuldig aan verkrachting vrouw op schrijverskamp

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt in de zedenzaak tegen Ali B dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is voor het verkrachten van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo in 2018.

Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat Ali B zijn vingers bij haar ongevraagd en onverhoeds naar binnen bracht, terwijl zij in een slaapkamer van de villa orale seks had met rapper Ronnie Flex. Kort daarvoor zou ze door de verdachte zijn aangerand in de woonkeuken, maar daarvoor ziet het hof te weinig steunbewijs.

Het hof vindt haar verklaringen over de penetratie betrouwbaar genoeg.