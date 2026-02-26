Gas en electra worden dit jaar goedkoper

Huishoudens betalen dit jaar iets minder voor hun energierekening. Gemiddeld zijn zij 1993 euro kwijt aan gas en elektra, 52 euro minder dan in 2025. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend.

In de berekeningen gaat het CBS uit van de energieprijzen in januari 2026. Huishoudens besparen 2,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Het statistiekbureau zegt dat dit komt doordat het gebruik van vooral gas lager wordt ingeschat, maar ook doordat de variabele leveringskosten van gas en elektriciteit lager zijn. De energiebelasting op gas neemt wel toe ten opzichte van 2025.

De hoogte van de energierekening verschilt sterk per huishouden. Het hangt namelijk af van het verbruik, wat wordt bepaald door stookgedrag, isolatie en het aantal inwoners. Huishoudens in een grotendeels elektrisch verwarmde woning zijn bijvoorbeeld gemiddeld 1020 euro per jaar kwijt. Mensen die met twee of meer personen in een vrijstaand huis wonen dat hoofdzakelijk op gas wordt verwarmd, betalen gemiddeld op jaarbasis 3370 euro.

Salderingsregeling

Volgend jaar dreigt de energierekening voor sommige huishoudens weer te stijgen. Dan vervalt namelijk de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen. Via deze regeling kunnen zij zelf opgewekte stroom wegstrepen tegenover hun energieverbruik. Volgens prijsvergelijker Independer betalen huishoudens met zonnepanelen volgend jaar tussen de 180 euro en de 470 euro meer op jaarbasis.

In maanden met veel zonuren, zoals in de zomer, leveren huishoudens energie terug aan het stroomnet. Salderen kost geld voor energiebedrijven, waardoor ze de algemene kosten van energie verhogen. De regeling is ooit ingesteld om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren, maar het kabinet vond de regeling nadelig voor huishoudens zonder zonnepanelen. Daarom besloot het de regeling per 2027 af te schaffen.

Voor teruglevering krijgen huishoudens dan nog wel een vergoeding.