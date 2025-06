Hof VK verwerpt zaak tegen levering F-35-onderdelen aan Israël

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Een Palestijnse mensenrechtenorganisatie heeft tevergeefs geprobeerd in het Verenigd Koninkrijk een verbod af te dwingen op de levering van F-35-onderdelen aan Israël. Een gerechtshof in Londen verwierp de zaak, die volgens de rechters draaide om de politieke vraag of het land zich moet terugtrekken uit het F-35-programma.

De rechtszaak volgde op het Britse besluit om de wapenexport naar Israël vorig jaar deels aan banden te leggen. Voor onderdelen van het geavanceerde gevechtsvliegtuig gold een uitzondering. Het VK maakt deel uit van het internationale programma voor de productie en het onderhoud van die toestellen en wil dat niet verstoren. Dat zou het Amerikaanse vertrouwen in de NAVO kunnen ondermijnen, zei de overheid.

De organisatie Al-Haq noemde die uitzondering onwettig en strijdig met de Britse internationale verplichtingen. Advocaten spraken over een "duidelijk risico" dat geleverde onderdelen gebruikt zouden worden om schendingen van het internationaal recht te begaan.