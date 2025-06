Vitens: wees zuinig met drinkwater tijdens warme en droge dagen

ARNHEM (ANP) - Vitens vraagt gebruikers tijdens de warme en droge dagen zuinig om te gaan met drinkwater. Een woordvoerder van het bedrijf verwacht niet dat er door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen een tekort zal ontstaan. "Maar we vragen mensen wel te helpen, door bijvoorbeeld niet de tuin te sproeien of een zwembadje te vullen tijdens de piekuren of door korter te douchen."

Volgens de woordvoerder is de toon waarop het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland dit nu vraagt nog vriendelijk. "Maar het kan zijn dat het wat serieuzer wordt als we merken dat het verbruik toeneemt." Vitens kan de vraag aan, maar zag al wel dat de dag waarop vorig jaar het meeste water werd verbruikt (1,2 miljoen kuub op 26 juni) dit jaar al is overschreden. "Op 21 juni gingen we er al overheen met ruim 1,3 miljoen kuub."

Mocht het verbruik nog veel meer toenemen, dan kan het zijn dat Vitens de waterdruk tijdelijk verlaagt. "Dat hebben we in het verleden al eens gedaan. Mensen merken daar weinig van."