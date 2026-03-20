'Pechgeneratie' krijgt vanaf 2027 'tegemoetkoming' van 2000 euro

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 14:16
anp200326125 1
DEN HAAG (ANP) - De zogenoemde 'pechgeneratie' van studenten die geen basisbeurs meer kregen en moesten lenen, krijgt vanaf volgend jaar 2000 euro als "tegemoetkoming". Dat zei onderwijsminister Rianne Letschert (D66) na afloop van de ministerraad.
Eerder was er ook al een compensatieronde uitgekeerd. Letschert benadrukt dat dit "de definitieve, finale ronde" is. Het geld komt bovenop eerder uitgekeerde bedragen.
Het was de bedoeling dat Letschert het besluit vorige week al bekend zou maken, maar dat werd uitgesteld. Omdat het nieuws voorafgaand aan de ministerraad al uitlekte, werd het van de agenda gehaald en verplaatst naar deze vrijdag, meldde het AD.
generated-image

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

generated-image (1)

Trump is de controle kwijt

200823313_m

Wanneer is het geen ‘gewoon daten’ meer? 3 signalen

anp190326175 1

Gênant: bijna alle partijen claimen winst na gemeenteraadsverkiezingen. Er is één uitzondering

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

maxresdefault

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

