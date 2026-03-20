'Pechgeneratie' krijgt vanaf 2027 'tegemoetkoming' van 2000 euro

DEN HAAG (ANP) - De zogenoemde 'pechgeneratie' van studenten die geen basisbeurs meer kregen en moesten lenen, krijgt vanaf volgend jaar 2000 euro als "tegemoetkoming". Dat zei onderwijsminister Rianne Letschert (D66) na afloop van de ministerraad.

Eerder was er ook al een compensatieronde uitgekeerd. Letschert benadrukt dat dit "de definitieve, finale ronde" is. Het geld komt bovenop eerder uitgekeerde bedragen.

Het was de bedoeling dat Letschert het besluit vorige week al bekend zou maken, maar dat werd uitgesteld. Omdat het nieuws voorafgaand aan de ministerraad al uitlekte, werd het van de agenda gehaald en verplaatst naar deze vrijdag, meldde het AD.