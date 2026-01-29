VN-chef roept Iran en VS op diplomatieke uitweg te zoeken

NEW YORK (ANP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept de Verenigde Staten en Iran op een diplomatieke oplossing te zoeken. De landen hebben elkaar bedreigd met militair geweld. Volgens António Guterres moeten de landen met hulp van bemiddelaars in gesprek.

Iran heeft oefeningen aangekondigd in de Straat van Hormuz waarbij met scherp wordt geschoten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde ook met oorlogsschepen als er niet snel een deal ligt die kernwapens onmogelijk maakt. "De tijd raakt op, het is echt essentieel!", schreef hij. Hij dreigde dat een "enorme armada" onderweg is die anders "met snelheid en geweld" ingrijpt.

De VN willen niet dat Iran kernwapens ontwikkelt en Iran zegt dat ook niet van plan te zijn, aldus Guterres. "Dus als dat het geval is, is aan alle voorwaarden voldaan voor serieuze onderhandelingen. En ik moedig alle partijen aan om serieus te onderhandelen om een confrontatie te voorkomen. Dat zou een tragedie zijn."