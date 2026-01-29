ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-chef roept Iran en VS op diplomatieke uitweg te zoeken

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 19:51
anp290126221 1
NEW YORK (ANP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept de Verenigde Staten en Iran op een diplomatieke oplossing te zoeken. De landen hebben elkaar bedreigd met militair geweld. Volgens António Guterres moeten de landen met hulp van bemiddelaars in gesprek.
Iran heeft oefeningen aangekondigd in de Straat van Hormuz waarbij met scherp wordt geschoten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde ook met oorlogsschepen als er niet snel een deal ligt die kernwapens onmogelijk maakt. "De tijd raakt op, het is echt essentieel!", schreef hij. Hij dreigde dat een "enorme armada" onderweg is die anders "met snelheid en geweld" ingrijpt.
De VN willen niet dat Iran kernwapens ontwikkelt en Iran zegt dat ook niet van plan te zijn, aldus Guterres. "Dus als dat het geval is, is aan alle voorwaarden voldaan voor serieuze onderhandelingen. En ik moedig alle partijen aan om serieus te onderhandelen om een confrontatie te voorkomen. Dat zou een tragedie zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading