Honderden betogers bij pro-Palestijnse demo op Dam in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Enkele honderden betogers hebben zich zaterdagmiddag verzameld op de Dam in Amsterdam om deel te nemen aan een pro-Palestijnse demonstratie. Die is georganiseerd door onder meer XR Justice Now!, Palestijnse Gemeenschap Nederland en de Internationale Socialisten.

De betoging is gericht tegen het geweld in Gaza en is om 14.00 uur begonnen. De bedoeling is dat de deelnemers vanaf de Dam een mars lopen naar het Museumplein. Op de Dam houden de organisatoren een ceremonie voor journalisten in Gaza die vorige week omkwamen bij geweld door Israël.

De betogers roepen op borden op tot "het stoppen van de genocide" in Gaza en scanderen "Free, free Palestine".

Kort geding

Van de gemeente Amsterdam mocht de demonstratie niet op de Dam, maar daartegen spanden de organisatoren een kort geding aan. Met succes, want de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaalde dat dit toch mocht. De gemeente maakte niet aannemelijk dat er concrete aanwijzingen zijn voor wanordelijkheden, oordeelde de rechter.

De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) liet in een reactie weten die beslissing te betreuren, maar te respecteren. Grote drukte op de Dam, aldus de driehoek, geeft onder meer "aanhoudende zorgen voor escalatie" en "klachten van overlast uit de buurt". Ook wordt gewezen op "politieschaarste".