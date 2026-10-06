ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden demonstranten in Maagdenburg tegen samenwerking met AfD

Samenleving
door anp
anp061026113 1
Volg ons op Google Nieuws
MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Honderden demonstranten hebben zich verzameld voor het deelstaatparlement in het Duitse Maagdenburg. Daar komen nieuwgekozen parlementariërs voor Saksen-Anhalt dinsdag voor het eerst bijeen in een inaugurele zitting. Op de agenda staat onder meer de keuze voor een voorzitter, een functie die vermoedelijk naar AfD'er Tobias Rausch gaat. De demonstranten roepen partijen op niet met de radicaal-rechtse AfD samen te werken.
De AfD won de deelstaatverkiezingen van Saksen-Anhalt, maar haalde net geen absolute meerderheid. Hierdoor moet de AfD met andere partijen een coalitie vormen om te kunnen regeren.
Meer dan vijfhonderd demonstranten waren volgens de Süddeutsche Zeitung aanwezig voor het begin van de vergadering. De AfD mag daarin de voorzitter van het parlement kiezen. Demonstranten benadrukten dat de AfD door de Duitse inlichtingendienst als rechts-extremistische organisatie wordt aangemerkt. Ook parlementsleden van Die Linke en Die Grünen spraken bij de demonstratie.
loading

POPULAIR NIEUWS

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Iedereen denkt dat de kleine spaarder is gered, maar wie vóór 1 januari wil schenken, moet naar 2027 kijken

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

289301233_m

Zeven keer zoveel PFAS in je bloed? In deze Nederlandse regio's is de vervuiling het ergst

Loading