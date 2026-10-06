Honderden demonstranten in Maagdenburg tegen samenwerking met AfD

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Honderden demonstranten hebben zich verzameld voor het deelstaatparlement in het Duitse Maagdenburg. Daar komen nieuwgekozen parlementariërs voor Saksen-Anhalt dinsdag voor het eerst bijeen in een inaugurele zitting. Op de agenda staat onder meer de keuze voor een voorzitter, een functie die vermoedelijk naar AfD'er Tobias Rausch gaat. De demonstranten roepen partijen op niet met de radicaal-rechtse AfD samen te werken.

De AfD won de deelstaatverkiezingen van Saksen-Anhalt, maar haalde net geen absolute meerderheid. Hierdoor moet de AfD met andere partijen een coalitie vormen om te kunnen regeren.

Meer dan vijfhonderd demonstranten waren volgens de Süddeutsche Zeitung aanwezig voor het begin van de vergadering. De AfD mag daarin de voorzitter van het parlement kiezen. Demonstranten benadrukten dat de AfD door de Duitse inlichtingendienst als rechts-extremistische organisatie wordt aangemerkt. Ook parlementsleden van Die Linke en Die Grünen spraken bij de demonstratie.