Honderden mensen bij chanoekaviering op Dam in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Enkele honderden mensen zijn zondagmiddag op de Dam in Amsterdam bijeen om het joodse feest Chanoeka te vieren. Tijdens de nationale chanoekaviering wordt de achtste kaars van de chanoekia, een speciale negenarmige kandelaar, aangestoken. Er zijn speeches van onder anderen vicepremier Mona Keijzer, waarnemend burgemeester van Tilburg Onno Hoes en rabbijn Shimon Evers.

Tijdens Chanoeka, ook wel het feest van het licht genoemd, wordt stilgestaan bij de onderdrukking van het Joodse volk door de Grieken, zo'n 164 jaar voor Christus. De Joden mochten hun geloof niet uitoefenen, maar kwamen in opstand. Met Chanoeka vieren ze de uiteindelijke herinwijding van de tempel in Jeruzalem en dat het licht het heeft gewonnen van de duisternis. Traditiegetrouw steken ze acht dagen achter elkaar een kaars aan in de chanoekia. De middelste kaars wordt gebruikt om de andere aan te steken.

Agenten zijn op en rond de Dam aanwezig. Ook houden drones een oogje in het zeil. Een week geleden werden vijftien mensen doodgeschoten op een chanoekaviering in de Australische stad Sydney.

Australische ambassade

Volgens rabbijn Menachem Evers, een van de organisatoren, heeft de politie maatregelen genomen om de viering in Amsterdam te beveiligen, maar hij zegt dat hij niet weet om welke maatregelen het gaat. Verplaatsen van het feest was volgens Evers geen optie. "We willen ons juist laten zien, we laten ons niet uit het veld slaan. Zij willen dat we stoppen met licht laten schijnen en stoppen met leven, maar wij geven niet toe."

Onder de aanwezigen zijn demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken), de Amsterdamse locoburgemeester Hester van Buren en de Kamerleden Dilan Yeşilgöz en Ulysse Ellian (VVD), Diederik Boomsma (JA21) en Don Ceder (ChristenUnie). Ook een vertegenwoordiger van de Australische ambassade woont de viering bij.