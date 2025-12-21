ECONOMIE
VS onderscheppen voor derde keer olietanker nabij Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 16:47
anp211225092 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De VS hebben opnieuw een olietanker onderschept nabij Venezuela, zeggen bronnen tegen Bloomberg. De tanker Bella 1, een onder Panamese vlag varend schip dat op een Amerikaanse sanctielijst staat, was volgens een van de bronnen onderweg naar Venezuela om te laden.
Het is de derde keer in korte tijd en de tweede dag op rij dat de VS een olietanker onderscheppen in de zee bij Venezuela. De regering van Donald Trump voert met de olieblokkade de druk op de regering van Nicolás Maduro op, door zo de belangrijkste inkomstenbron van het regime af te snijden.
Eerder deze week kondigde Trump de blokkade aan voor olietankers die op een sanctielijst staan en die van en naar Venezuela varen. De onderschepping van de tanker Centuries op zaterdag was daarom opmerkelijk. Dat schip stond niet op een openbare sanctielijst van de Amerikanen.
