Nederlandse militairen in Polen meteen in actie, maar loos alarm

ZUIDOOST-POLEN (ANP) - De Nederlandse militairen die sinds anderhalve week het Poolse luchtruim bewaken, moesten al meermaals in actie komen. Het was wel steeds loos alarm, zegt de leiding van de missie. Het herhaalde alarm zette wel meteen "iedereen op scherp" en "maakt duidelijk hoe tastbaar de dreiging is", zegt commandant Wesley Dijkshoorn.

De luchtverdedigers, die met Patriot- en NASAMS-luchtafweerraketten en dronebestrijdingswapens een belangrijk vliegveld beschermen, kregen een aantal keer de waarschuwing dat Russische raketten of drones in hun richting vlogen. Die buigen meestal af naar doelwitten in Oekraïne, vlakbij. Maar in september vloog een twintigtal drones Polen binnen. Nederlandse F-35's, die destijds in Polen gestationeerd waren, haalden er meerdere neer.

Tot dusver drong geen van de gesignaleerde projectielen het Poolse luchtruim binnen en hoefde de eenheid niet te beslissen of ze moesten worden neergehaald. Wel is de Nederlanders duidelijk waarvoor ze zijn gekomen, zegt majoor Joost, die een Patriot-batterij leidt.