Opvang asielzoekers kost jaarlijks 3,7 miljard (en het leeuwendeel gaat op aan noodopvang)

De opvang van asielzoekers heeft vorig jaar in totaal 3,7 miljard euro gekost, meldt RTL Nieuws. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA. Twee derde van de kosten (2,4 miljard) gaat naar tijdelijke noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. De politiek wil af van die dure noodopvang en daarom gaat het COA nu inzetten op flexibele azc's.

In Waddinxveen staat een nieuw asielzoekerscentrum en dat ziet het COA als hét model voor het 'asielzoekerscentrum van de toekomst'. Op het eerste oog is er weinig verschil met andere opvangplekken: er kunnen acht vluchtelingen in één prefabwoning, gemiddeld 5 vierkante meter per vluchteling. Maar dit nieuwe azc, dat in december open moet gaan, kent één groot verschil: de woningen kunnen verplaatst worden, en kunnen zo multifunctioneel worden ingezet.

"Als we bijvoorbeeld een periode hebben van weinig instroom van asielzoekers kunnen deze huizen worden gebruikt voor andere doelgroepen: starters uit de gemeente, alleenstaande moeders, of spoedzoekers. We kunnen dus op- en afschalen, meebewegen met de asielinstroom. Komen er weer meer mensen naar Nederland, dan kunnen we het aantal woningen weer opschalen", zegt Maarten Schaepman, vastgoedregisseur bij het COA.