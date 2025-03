Ruim 30 legerchefs bij beraad over troepenmacht voor Oekraïne

PARIJS (ANP) - De legerchefs van 36 landen overleggen in Parijs over een internationale troepenmacht die Oekraïne na een toekomstig akkoord met Rusland moet beschermen. Naast de Nederlandse hoogste militair nemen ook collega's uit Australië, Nieuw-Zeeland en Japan deel.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de bijeenkomst belegd. Ze leiden de 'coalitie van bereidwillige landen' die Oekraïne van 'veiligheidsgaranties' moet voorzien. Met troepen, vliegtuigen en schepen die het luchtruim en de Zwarte Zee bewaken, willen ze Rusland ervan weerhouden na een eventuele adempauze Oekraïne weer aan te vallen.

Het aanvankelijke twintigtal deelnemende landen is flink gegroeid. Ook niet-Europese landen als Australië zijn aangesloten. Een sterke bondgenoot als Turkije schoof al eerder aan. Ook het Russisch-gezinde Hongarije en medestander Slowakije, die geregeld partij tegen Oekraïne kiezen, praten mee in Parijs.

Het overleg van commandanten der strijdkrachten van dinsdag is "een volgende stap", zei premier Dick Schoof eerder. Militaire planners, ook van Nederland, zijn al langer in gesprek over welke veiligheidsgaranties mogelijk zijn.